زلاتکو دالیچ ضمن تأیید همکاری با برانکو ایوانکوویچ، هموطن باتجربه خود را مشاور ویژه پروژه جدید تیم ملی فوتبال امارات معرفی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس با تایید زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال امارات، به عنوان مشاور ویژه این تیم انتخاب شده است.



برانکو که تجربه هدایت تیم‌های مختلف آسیایی و موفقیت با پرسپولیس را در کارنامه دارد، قرار است هموطن خود را در مسیر پیشرفت امارات در فوتبال آسیا همراهی کند.

برانکو پس از پایان همکاری با تیم ملی فوتبال چین و جدایی از این تیم، مدتی از فضای فوتبال فاصله گرفته بود و حالا بار دیگر به عرصه فوتبال بازگشته است.

دالیچ پیش‌تر با کرواسی سابقه نایب قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ و کسب رده سوم جام جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه خود ثبت کرده بود، اما در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست تیمش را به جمع ۱۶ تیم پایانی رقابت‌ها برساند.