به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: براساس برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، باید تا پایان برنامه گاز‌های مشعل در استان خوزستان جمع آوری شود.

محمد امیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات استان به خوزستان سفر کردند و موضوعات مختلف از جمله جمع آوری گاز‌های مشعل مورد پیگیری قرار گرفت.

وی بیان کرد: پس از این سفر در نشستی با حضور مسئولان وزارت نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران شرکت‌های نفتی در استان مقرر شد تا خرداد ۱۴۰۵، ۹۰ درصد فلز‌های نفتی جمع آوری شوند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از آن اقداماتی خوبی در این زمینه صورت گرفت، اما با توجه به وقوع جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و سوم جمع آوری ۹۰ درصد فلر‌ها محقق نشد ولی با برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان سال جاری ۶۰ درصد گاز‌های مشعل جمع آوری می‌شود.

استخدام نیرو‌های بومی یکی از مطالبات مردم خوزستان

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی یکی از مطالبات بحق مردم خوزستان اشتغال دانست و گفت: بیشترین موضوعاتی که برای پیگیری از سوی مردم به نمایندگان استان در مجلس درخواست می‌شود موضوع اشتغال است.

امیر تاکید کرد: طبق قانون به ازای ۷۰ درصد نیروی بومی ۳۰ درصد نیروی غیر بومی استخدام بشود، اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهر اهواز دومین شهر دارای جمعیت حاشیه نشین در کشور پس از مشهد است، بیان کرد: اگر به موضوع اشتغال در سایر شهر‌ها به خوبی توجه شود، شاهد مهاجرت جوانان و افراد جویای کار به اهواز نخواهیم بود.

پرداخت مطالبات گندمکاران تا قبل از پایان شهریور

نماینده مردم اهواز، باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در بخش،دیگری از برنامه گفتگو ویژه خبری با اشاره به مطالبات گندمکاران استان گفت : در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی این موضوع و سایر موضوعات مربوط به بخش کشاورزی مورد بررسی و بحث قرار گرفت .

امیر افزود : در این نشست وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تا قبل از پایان شهریور همه مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد.

وی عنوان کرد : تاکنون ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مابقی در دو مرحله به حساب کشاورزان توسط دولت واریز می شود.

ضرورت ایجاد صنایع پایین دست در استان

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مهم استان خوزستان، این استان دارای صنایع مادر است و ضرورت دارد صنایع مورد نیاز در کنار این شرکت‌های بزرگ ایجاد شود.

امیر افزود: کمبود صنایع پایین دست و شرکت‌هایی که نیاز صنایع مادری که در استان مستقر هستند تأمین کنند وجود دارد، زیرا که مواد خام از استان به سایر نقاط کشور ارسال تا در آنجا محصولات وابسته ساخته و تأمین شود.

وی بر حمایت از سرمایه گذاران در صنایع پایین دست شرکت‌های بزرگ و مادر در استان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: باید قوانین اداری دست و پاگیر که مانعی بزرگ در راه سرمایه گذاران برداشته شود تا صنایع پایین دستی بیشتری راه اندازی شود که خود موجب توسعه استان و اشتغالزایی خواهد شد.

اجرای بخش‌های هفتم و هشتم نیروگاه رامین

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مطالبات مردم استان را تامین و پایداری شبکع برق بیان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و تاکیدات وزیر نیرو میزان خاموشی‌های برق در استان نسبت به سایر مناطق دیگر کاهش چشمگیری یافته است.

امیر عنوان کرد: یکی از طرح‌های مهم برق در استان طرح توسعه نیروگاه رامین می‌باشد که در دو بخش و به صورت سیکل ترکیبی در حال اجراست و به زودی با نصب توربین جدید یک بخش آن وارد مدار خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر پایداری شبکه، زمینه اشتغال جوانان و افراد جویای کار فراهم خواهد شد.