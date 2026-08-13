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وزارت امور خارجه یمن با انتقاد شدید از سیاستهای عربستان سعودی در قبال یمن اعلام کرد: ریاض در دهههای گذشته نقش اساسی در ایجاد بحران و تحمیل رنج بر مردم یمن داشته است و ادامه مداخله در امور یمن، هزینه سنگینتری برای عربستان به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که حکومت عربستان سعودی طی دهههای گذشته نقش اساسی در ایجاد بحرانها و رقم زدن وضعیت رنج و دشواری برای مردم یمن داشته و این روند در نهایت با تجاوز همهجانبه به یمن به اوج رسیده است.
این وزارتخانه تأکید کرد که اگر عربستان همچنان به این باور نرسد که دوران مداخلات منفی خود در یمن به پایان رسیده است، ادامه این رویکرد میتواند به فرسایش ساختار حکمرانی این کشور منجر شود.
وزارت امور خارجه یمن همچنین تاکید کرد که اگر عربستان از ابتدای مرحله کاهش تنش با جدیت و صداقت رفتار میکرد، امروز با وضعیتی مواجه نبود که در آن کشتیها و تأسیسات نفتی آن هدف حمله قرار بگیرند.
در ادامه این بیانیه آمده است که هزینه صلح در شرایط کنونی بهمراتب کمتر از هزینه صلح در آینده است و هرگونه تأخیر در حرکت به سمت صلح، هزینههای بیشتری را بر طرفی که آغازگر تجاوز بوده است، تحمیل خواهد کرد.
وزارت امور خارجه یمن در این موضعگیری، تغییر رویکرد عربستان و حرکت به سمت حلوفصل سیاسی و پایان دادن به مداخلات در امور یمن را مورد تأکید قرار داد.
این بیانیه درحالی صادر شده است که گزارشها از تداوم تنشهای نظامی در جبهههای زمینی و دریایی یمن و افزایش سطح درگیری میان نیروهای مسلح یمن و شبههنظامیان مورد حمایت عربستان حکایت دارد.
در روزهای اخیر، درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.