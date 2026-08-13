به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان ، اهواز در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت دمای ۵۱.۱ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

مطابق اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، پس از اهواز، گتوند با ۵۰.۸، رامشیر با ۵۰.۴ و هویزه با ۴۹.۹ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی بیشترین دمای استان قرار گرفتند.

همچنین دمای هوا در رامهرمز ۴۹.۵، بستان و ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۹.۴، امیدیه ۴۹.۳، هفتکل ۴۹.۱، آغاجاری ۴۹، آبادان ۴۸.۶، شوشتر ۴۸.۵، بهبهان و شوش ۴۸.۲، صفی‌آباد دزفول ۴۷.۹، شادگان ۴۷.۶، مسجدسلیمان ۴۷.۵، لالی ۴۶.۶، حسینیه ۴۶.۵ و هندیجان ۴۵.۵ درجه سلسیوس ثبت شد.

در این مدت، ایذه با ۴۴.۲، بندر ماهشهر با ۴۳.۵ و دزپارت با ۳۷.۶ درجه سلسیوس، کمترین مقادیر دمای بیشینه را در میان ایستگاه‌های مورد بررسی به ثبت رساندند.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای بیشینه ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان ۴۷.۸ درجه سلسیوس بوده است.