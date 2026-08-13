دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا، حدود ۹۵ تن فلفل دلمه‌ای و گل زینتی غیرقابل مصرف در عملیاتی هماهنگ امحاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای نظارت بر سلامت کالا‌های ورودی، خروجی در مرز آستارا، امروز حدود ۸۸ هزار کیلوگرم فلفل دلمه‌ای غیرقابل مصرف متعلق به یکی از شرکت‌های حمل و نقل صادراتی، به دلیل نداشتن استاندارد‌های بهداشتی و کیفی، با رعایت ضوابط و ملاحظات زیست‌محیطی، از چرخه مصرف خارج و امحا شد.

همچنین حدود ۶ هزار و ۷۷۰ کیلوگرم گل زینتی معادل هزار و ۲۷۰ عدد که شرایط استاندارد و مطلوبی نداشتند، تحت نظارت کارشناسان امحا شدند.

این کالا‌ها با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا، جهاد کشاورزی، اداره حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت گمرک و دادستانی شهرستان آستارا امحاء شد.

هومن کریم‌زاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا، در حاشیه عملیات امحاء این کالاها، بر اهمیت نظارت دقیق بر کالا‌های عبوری و ترانزیتی در این شهرستان مرزی تأکید کرد و گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک آستارا، نظارت بر سلامت کالا‌های ورودی و خروجی از اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان است و امحای محصولات غیرقابل مصرف، نقش مهمی در پیشگیری از ورود کالا‌های آسیب‌رسان به چرخه مصرف و صیانت از سلامت عمومی دارد.