به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان، پیکر پاک نورمحمد سلیمانی، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس امروز ۲۲ مرداد مصادف با سالروز شهادت امام رضا (ع) از مصلی نماز جمعه شهرستان سلسله تشیبع و در گلزار مطهر شهدای الشتر به خاک سپرده شد.

شهید نورمحمد سلیمانی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۵ در شهرستان الشتر دیده به جهان گشود.

وی در دوران دفاع مقدس به عنوان نیروی بسیجی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی کرخه بر اثر موج انفجار به درجه پرافتخار جانبازی نائل آمد.

جانباز سرافراز وطن سرانجام پس از سال‌ها تحمل عوارض و مشکلات ناشی از مجروحیت، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در بیمارستان خاتم‌الانبیا به شهادت رسید و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.