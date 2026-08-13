به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هر شعله، گرمای یک دعاست و هر هم‌زدن دیگ، زمزمه یک حاجت.

از غروب تا سپیده‌دم، خادمان و مردم، بی‌وقفه کنار دیگ‌ها می‌مانند تا این نذر مردمی به سرانجام برسد.

در میان جمعیت، خانواده‌هایی هم هستند که این روز‌ها با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آمده‌اند تا با نیت سلامتی عزیزانشان، سهمی در این نذر داشته باشند و امید را در دلشان زنده نگه دارند؛ و آن‌سوتر، دیگی کوچک‌تر، اما پر از عشق، برای کودکان برپاست؛ جایی که سهم بچه‌ها از این نذر، هدیه‌ای است که لبخند را مهمان چهره‌شان می‌کند.

این‌جا، بیش از ۲۰ تن سمنو، حاصل دستان مردمی است که باور دارند عشق به ائمه اطهار دل‌ها را زنده نگه میدارد.