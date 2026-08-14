به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ مصطفی احسانی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مامورین انتظامی شهرستان کوه چنار به یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۰۰۰ برخورد و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که موتورسیکلت مذکور فاقد هرگونه مجوز و مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.