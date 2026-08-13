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سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در هر صورتی آماده واردات ناریه هستیم و تلاش میکنیم ترخیص آنها برای معادن در ۲۴ ساعت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با استاندار خراسان رضوی گفت: برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی نداریم و مجوزهای لازم را صادر میکنیم، اما این موضوع نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
سردار «سید مجید ابنالرضا» افزود: با این حال برای واردات مواد ناریه و تأمین نیاز معادن، وزارت دفاع آمادگی دارد همکاری لازم را انجام دهد و برای حل این مشکل ظرفیت خود را به کار بگیرد.
وی با اشاره به موضوع ترخیص مواد ناریه ادامه داد: درباره ترخیص ۲۴ ساعته مواد ناریه از گمرک هماهنگیهای لازم را انجام داده و تلاش میکنیم مواد واردشده بدون معطلی و با رعایت نظارتهای لازم، ترخیص و در محل مورد نیاز استفاده شود.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص این استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیتهای ویژهای دارد و خدمترسانی در ایام زیارتی شهادت امام رضا (ع) کار سختی است.
ابن الرضا گفت: در ایام اربعین نیز ویژگیهای خاص خراسان رضوی را در نظر میگیریم و حتی قرارگاه اربعین را در مشهد مستقر کردیم.
وی افزود: خراسان رضوی نسبت به استانهای دیگر ویژگیهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و استاندار این استان عملاً با مجموعهای از مسئولیتهای متفاوت مواجه است.
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: جنگ ما دیگر جنگ اقتصادی است و وقتی آمریکاییها ما را محاصره میکنند، هدفشان وارد کردن فشار اقتصادی است.
غلامحسین مظفری افزود: در حوزه اقتصادی آسیبپذیریم و اگر کمبود مواد ناریه در استان ادامه پیدا کند، نهتنها خودمان با بحران جدی مواجه میشویم، بلکه این مسئله حتماً بر کشور نیز اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی استان، تأمین مواد ناریه و جلوگیری از توقف فعالیت معادن است، ادامه داد: برای ما اصل موضوع این است که مواد ناریه وارد شود و به دست معادن، بهویژه معادن سنگان برسد و درباره نحوه واردات و ترخیص اصراری نداریم.
مظفری با اشاره به ظرفیتهای معدنی و ضرورت تکمیل زنجیره تولید گفت: اکنون روزانه حدود ۲ هزار تریلی فقط در سنگان جهت حمل سنگ آهن تردد میکنند و علاوه بر آن حملونقل ریلی نیز در حال انجام است.
وی افزود: هزینههای جاده، تلفات و خسارتهای این حجم جابهجایی بالاست و باید حداقل دو گام جلوتر برویم، سنگ را به کنسانتره تبدیل کنیم و در مراحل بعدی زنجیره را در همین منطقه توسعه دهیم.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در آمایش سرزمین تأکید و بیان کرد : تجربه نشان داده است که به آمایش سرزمینی موجود، عمل نکردهایم و باید آن را بازنگری کنیم.
مظفری افزود: شرق کشور و خراسان رضوی را ندیدهایم و همهچیز را در مرکز کشور متمرکز کردهایم، در حالی که نیمه غربی و شرقی کشور از نظر سرمایهگذاری، مزیتهای سرزمینی و میزان آسیبپذیری تفاوتهای بسیار جدی دارند.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر نقشه کشور را از وسط تا کنیم، نیمه غربی بیش از ۲۰۰ نماینده و نیمه شرقی حدود ۷۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و تراکم جمعیتی نیز بر تصمیمگیریهای سرزمینی اثر گذاشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی برای همکاری با افغانستان و توسعه زنجیرههای معدنی اظهار کرد: میتوانیم از ظرفیتهای مشترک با افغانستان استفاده کنیم و در حوزه صنعت و معدن نیز توسعه زنجیرهها را دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین در همه شهرهای استان خراسان رضوی، پساب تصفیه شده در حال برگشت برای استفاده در صنعت است. بخشی از این موضوعات نیز با توجه به گستردگی ظرفیتهای وزارت دفاع میتواند با همکاری این وزارتخانه دنبال شود.