به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ مصطفی احسانی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، مامورین انتظامی کوه چنار از وجود دپو مقداری سوخت در انبار باغ در یکی از محلات شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مذکور ۲۱ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوه چنار با بیان اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: طرح برخورد با قاچاق به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.