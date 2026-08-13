به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، پیکر مطهر شهید حسین حوریان از شهدای جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس روز پنجشنبه از میدان نمره یک آغاز شد و مردم شهیدپرور مسجدسلیمان، پیکر شهید را به‌صورت پیاده تا میدان مقاومت (بانک ملی) تشییع کردند.

پیکر مطهر شهید حسین حوریان پس از طی مسیر با خودرو در گلزار شهدای چهاربیشه به خاک سپرده شد.

شهید حسین حوریان در روز ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ در مسجدسلیمان به دنیا آمد و زمانی که فقط ۱۴ سال سن داشت برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب راهی جبهه شد.

این شهید گرانقدر در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی به کاروان شهیدان پیوست و در ۱۴ سالگی آسمانی شد.

پیکر شهید گرانقدر حسین حوریان پس از چهل و چهار سال شناسایی شده است.

شهرستان مسجدسلیمان حدود یکهزار و ۲۰۰ شهید تقدیم کرده است.