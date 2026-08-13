در سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، نیکوکاران استان با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، ۴۹۹ واحد خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۵۹۱ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، مصادف با آخرین روز ماه صفر، برای اهدای خون به مراکز استان مراجعه کردند.

کیان دهراب پور افزود: از مجموع این مراجعات، ۴۹۹ نفر پس از انجام معاینات پزشکی، موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به مراکز فعال در این طرح عنوان کرد: این اقدام خیرخواهانه در سه مرکز اهدای خون خواجو در اصفهان، شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار و همچنین با استقرار تیم سیار انتقال خون در شهر هرند انجام شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با دعوت از مردم برای تداوم این مشارکت تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا در روز‌های اخیر، نیاز به ذخایر خونی تداوم دارد.