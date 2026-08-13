مراسم عزاداری پایان ماه صفر با حضور مردم عزادار، رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) امروز پنجشنبه بیست و دوم مرداد با حضور اقشار مختلف مردم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و جمعی از نمایندگان مجلس در جامعه الحسین رزمندگان اسلام مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین نظافت و حجت الاسلام علیزاده سخنرانی و تعدادی از مداحان اهل بیت(ع) مرثیه سرایی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این مراسم با تعدادی از حاضران در این مراسم گفت وگو کرد.