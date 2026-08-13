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سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد گفت: قدرت و نیروی واقعی خیبر روی سکوها و در قلب هواداران است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فراز کمالوند امروز در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرمآباد و فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به شرایط فصل جدید لیگ برتر، اظهار داشت: لیگ امسال بسیار سخت است، تعداد تیمها افزایش یافته، زمان آمادهسازی نسبت به گذشته کمتر بوده و تغییر قوانین مربوط به بازیکنان خارجی نیز شرایط را متفاوت کرده است.
سرمربی خیبر خرمآباد افزود: فشردگی جدول مسابقات نیز بر دشواری رقابتها افزوده است و با توجه به تعداد بالای بازیها، تیمها فصل سخت و طاقتفرسایی پیش رو خواهند داشت.
وی درباره شرایط خیبر در آستانه آغاز فصل، گفت: تیم ما مجموعهای جوان و خوب است، از هر نظر برای شروع مسابقات آماده و امیدواریم لیگ را با موفقیت آغاز کنیم.
کمالوند با تاکید بر نقش هواداران در موفقیت این تیم، افزود: نیروی واقعی خیبر روی سکوهاست و امیدوارم از نخستین بازی حمایت هواداران عزیزمان را داشته باشیم چراکه انرژی مثبتی که از روی سکوها به داخل زمین منتقل میشود میتواند موجب جذابتر شدن بازی و افزایش روحیه بازیکنان خیبر شود.
سرمربی خیبر خرمآباد در پاسخ به سوالی درباره جذب تعداد زیادی بازیکن و میزان هماهنگی تیم برای هفته نخست، گفت: باشگاه خیبر توسط بخش خصوصی اداره میشود و از نظر توان مالی امکان رقابت با تیمهایی مانند سپاهان، فولاد خوزستان، گلگهر سیرجان و تیمهای پایتخت را نداریم.
وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، هزینههای فوتبال بسیار سنگین است، اما با توجه به بودجه و امکانات موجود نسبت به فصل گذشته یارگیری خوبی انجام دادهایم و میانگین سنی تیم نیز حدود یکونیم تا ۲ سال کاهش یافته است.
کمالوند گفت: بازیکنان جوان و مستعدی در اختیار داریم و امیدواریم از همین هفته نخست، فوتبال خوبی به نمایش بگذاریم، اما طبیعی است که برای هماهنگ شدن تیمی که تعداد زیادی بازیکن جدید به آن اضافه شده، چند هفته زمان نیاز است.
سرمربی خیبر خرمآباد افزود: تلاش میکنیم در هفتههای ابتدایی با وجود تغییرات گسترده، بیشترین امتیازات ممکن را جمعآوری کنیم و مطمئن هستم تیم هفته به هفته بهتر خواهد شد، چراکه هماهنگی میان بازیکنان افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به ظرفیت بازیکنان جوان خیبر، گفت: جوانان بسیار خوب و مستعدی در تیم داریم و هواداران از نخستین بازی شاهد تلاش آنها خواهند بود چراکه این بازیکنان میتوانند در کنار باتجربهها فوتبال خوبی ارائه دهند.
کمالوند افزود: میتوانیم بازی فردا را با پیروزی پشت سر بگذاریم، اما باید توجه داشته باشیم نتیجه این مسابقه، هرچه باشد، تاثیری تعیینکننده در ادامه مسیر ندارد و یک راه طولانی و پرپیچوخم پیش روی ماست.
نخستین بازی فصل جدید لیگ برتر برای دو تیم خیبر و فجر شهید سپاسی جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم آباد آغاز می شود.