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دوره تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی برای امدادگران هلال احمر در فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان فسا گفت: در روزهای پایانی مرداد ماه، دوره آموزشی تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۳۰ نفر از امدادگران و نجاتگران برگزار شد.
امید ابوالفتح پور افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحث کلیدی از جمله ارتباطات رادیویی، اصول پیمایش و جهتیابی، حمایتهای روانی در بحران و سایر مهارتهای ضروری عملیاتی آشنا شدند.
او در پایان گفت: پس از پایان این دوره با برگزاری آزمون، به قبول شدگان گواهینامه دوره تخصصی داده شد.