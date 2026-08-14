به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان فسا گفت: در روز‌های پایانی مرداد ماه، دوره آموزشی تخصصی آمادگی مهارت‌های عملیاتی با حضور ۳۰ نفر از امدادگران و نجاتگران برگزار شد.

امید ابوالفتح پور افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحث کلیدی از جمله ارتباطات رادیویی، اصول پیمایش و جهت‌یابی، حمایت‌های روانی در بحران و سایر مهارت‌های ضروری عملیاتی آشنا شدند.

او در پایان گفت: پس از پایان این دوره با برگزاری آزمون، به قبول شدگان گواهینامه دوره تخصصی داده شد.