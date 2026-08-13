به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان تالش، ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، ۴ سارق این پرونده‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، سارقان ۲۵، ۳۳، ۳۶ و ۴۱ ساله را در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی از تحویل سارقان به مرجع قضایی خبر داد و افزود: در تحقیقات پلیس، متهمان به ۴ فقره سرقت کابل برق، ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و یک فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.