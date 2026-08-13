در ادامه اجرای طرحهای نظارتی؛
اولین نشست نظارت بر بازار استان مرکزی به میزبانی خنداب
چالشهای پیش روی واحدهای صنفی در اولین نشست نظارت بر بازار استان مرکزی به میزبانی خنداب بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین جلسه نظارت بر حوزه بازار استان مرکزی به ریاست محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی و با حضور سعید نورالهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، ابراهیم رستمی، فرماندار شهرستان خنداب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان خنداب برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، فرماندار شهرستان خنداب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود، آخرین وضعیت بازار، نحوه اجرای طرحهای نظارتی و چالشهای پیش روی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از برگزاری این جلسه، گروههای بازرسی در حوزههای اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر حوزههای مرتبط فعالیت خود را در سطح شهرستان آغاز کردند. همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی همراه با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، از تعدادی از واحدهای صنفی شهرستان خنداب بازدید میدانی به عمل آوردند و از نزدیک در جریان روند عرضه کالا و خدمات و نحوه رعایت ضوابط قیمت گذاری قرار گرفتند.