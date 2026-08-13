به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین جلسه نظارت بر حوزه بازار استان مرکزی به ریاست محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطق‌های استانداری مرکزی و با حضور سعید نورالهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، ابراهیم رستمی، فرماندار شهرستان خنداب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان خنداب برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، فرماندار شهرستان خنداب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود، آخرین وضعیت بازار، نحوه اجرای طرح‌های نظارتی و چالش‌های پیش روی واحد‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

پیش از برگزاری این جلسه، گروه‌های بازرسی در حوزه‌های اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر حوزه‌های مرتبط فعالیت خود را در سطح شهرستان آغاز کردند. همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطق‌های استانداری مرکزی همراه با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، از تعدادی از واحد‌های صنفی شهرستان خنداب بازدید میدانی به عمل آوردند و از نزدیک در جریان روند عرضه کالا و خدمات و نحوه رعایت ضوابط قیمت گذاری قرار گرفتند.