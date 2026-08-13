استاندار خوزستان در پی اطلاع از گرفتار شدن مسافران یک دستگاه اتوبوس در محور اندیمشک–خرم‌آباد، در ساعت ۲ بامداد به‌صورت فوری وارد عمل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، به نقل روابط عمومی استانداری خوزستان؛ نیمه شب گذشته، یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از مسجدسلیمان عازم تهران بود، در مسیر با مشکلات فنی مواجه شد.

این اتوبوس پیش از آغاز سفر با نقص در سیستم سرمایشی مواجه بود و در ادامه، در محدوده تونل‌های محور اندیمشک–خرم‌آباد نیز به‌دلیل نقص فنی متوقف شد. با توجه به شرایط داخل تونل و نامناسب بودن وضعیت تهویه، ادامه حضور مسافران در این محل نیازمند رسیدگی و اقدام فوری بود.

در پی این حادثه، در ساعت ۲ نیمه شب یکی از مسافران با دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان تماس گرفت و موضوع را به اطلاع او رساند.

سید محمدرضا استاندار خوزستان بلافاصله پس از اطلاع از شرایط مسافران، موضوع را پیگیری و در تماس با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، بر رسیدگی فوری به وضعیت مسافران و پیگیری موضوع تا رفع کامل مشکل تأکید کرد.

وی همچنین با توجه به قرار داشتن محل حادثه در محور مواصلاتی استان لرستان، با مسئولان استانداری لرستان نیز رایزنی و بر تسریع در انتقال مسافران به محل امن و فراهم شدن وسیله نقلیه جایگزین تأکید کرد.

در ادامه این پیگیری‌ها و با همکاری دستگاه‌های مسئول در دو استان، مسافران از محل حادثه خارج و به منطقه امن منتقل شدند و پس از تأمین اتوبوس جایگزین، سفر آنان به مقصد تهران ادامه یافت.

این اقدام در راستای تأکید استاندار خوزستان بر رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات مردم، پیگیری مستقیم موضوعات و استفاده از ظرفیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استان‌های همجوار انجام شد.