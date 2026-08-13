پخش زنده
امروز: -
در نشست مدیرکل صدا و سیمای لرستان با مسئولان باشگاه تیم فوتبال خیبر خرم آباد برای پوشش رسانهای این تیم در رقابتهای لیگ برتر بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در نخستین هفته فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، نشست هماهنگی و برنامهریزی برای پخش مستقیم دیدارهای تیم خیبر خرمآباد از صدا و سیمای لرستان برگزار شد.
فاتحی، مدیرکل صدا و سیمای لرستان در این نشست، تقویت نشاط اجتماعی و همدلی را از رسالتهای مهم رسانه استانی عنوان کرد و افزود: صدا و سیما با همکاری مسئولان استانی و همافزایی دستگاههای اجرایی سعی دارد قاب جدید رسانه استانی را با رویکرد امیدآفرینی و نشاط برای مردم به نمایش بگذارد.
عبدی، مدیرعامل باشگاه خیبر نیز توسعه زیرساختها را از اولویتهای اصلی این مجموعه عنوان کرد و افزود: باشگاه خیبر در فصل جدید با نام و یاد شهدا در تمامی مسابقات حضور خواهد یافت.
دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان استان هم در این نشست با اشاره به نقش تأثیرگذار رسانه در رشد و توسعه ورزش استان گفت: با حمایت استاندار لرستان ورزشگاه تختی خرم آباد برای میزبانی تیم خیبر آماده شده است.
در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، تیم خیبر خرم آباد فردا ۲۳ مرداد ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی این شهر با بر تن داشتن لباسهایی با روایت میناب ۱۶۸ میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود.