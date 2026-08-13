به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ربیع‌الاول ماه میلاد پیام‌آور توحید و مهربانی که از راه می‌رسد؛ دل‌های مسلمانان را به یک حقیقت مشترک به نام محمد (ص) فرا می‌خواند. ربیع‌الاول یادآوری راهی است که پیامبر (ص) پیش روی امت گذاشت؛ راهی که مقصدش ایمان، اخلاق، برادری و وحدت بود. پیامبر اسلام (ص) دل‌ها را به قبله‌ای واحد، کتابی واحد و پیامبری واحد پیوند زد.امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام به وحدت نیاز دارد؛ زیرا دشمنان امت، از شکاف‌ها عبور می‌کنند و دوستان امت، از کنار هم بودن قدرت می‌گیرند.

ربیع‌الاول، بهار میلاد پیامبر رحمت است و چه بهاری زیباتر از آنکه دل‌های مسلمانان، شیعه و سنی، در سایه نام پیامبر (ص)، یک بار دیگر به هم نزدیک شوند. ربیع‌الاول ماه پیامبر، ماه رحمت و ماه وحدت مبارک.