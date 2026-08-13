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آستان مقدس علوی اعلام کرد: شمار زائرانی که برای گرامیداشت سالروز شهادت پیامبر اعظم (ص) به شهر نجف اشرف و حرم حضرت امیر المؤمنین (ع) آمدهاند، به پنج میلیون زائر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر العیساوی، عضو هیئتمدیره آستان مقدس علوی و ناظر بر مدیریت زیارتهای میلیونی، گفت: آستان مقدس علوی شاهد مشارکت حدود ۳۰۰ موکب عزاداری و ۵۰۰ موکب خدماتی بود که طی روزهای زیارت در ارائه خدمات به زائران مشارکت داشتند.
العیساوی اشاره کرد: آستان مقدس علوی در چارچوب تلاشهای خود برای حمایت از موکبها و تأمین نیازهای آنان در طول زیارت، ۱۶ هزار قالب یخ میان موکبهای خدماتی توزیع کرده است.