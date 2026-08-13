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بوانات در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، میزبان سیزدهمین آیین پیادهروی حرم تا حرم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسمی که امسال با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم بوانات و زائرانی از مناطق مختلف برگزار شد.
شرکتکنندگان این آیین از دو نقطه زیارتی شهرستان بوانات، حرم سیدمیرمحمد مرتضی علیه السلام در شهر بوانات و حرم بیبیخاتون سلام الله علیها درشهر مزایجان، حرکت خود را آغاز کردند و در نهایت به حرم مطهر امامزاده شاهمیرحمزه علیه السلام در روستای بزم رسیدند.
یکی از جلوههای قابل توجه این دوره، حضور متفاوت و چشمگیر جوانان و نوجوانان بود، نسلی که در کنار دیگر اقشار مردم در این حرکت مذهبی حضور داشتند و با حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر مقام معظم رهبری، جلوهای متفاوت به مسیر پیادهروی بخشیدند.
در ادامه مراسم و در حرم مطهر امامزاده شاهمیرحمزه علیه السلام نیز تعزیهخوانی اجرا شد که این برنامه با استقبال شرکتکنندگان همراه بود.
مراسم در ادامه با اقامه نماز ظهر و عصر به صورت جماعت و با حضور منسجم مردم در حرم مطهر حکیمه خاتون، به پایان رسید.
همچنین استقرار ۷۵ موکب مردمی در مسیر، از دیگر بخشهای این رویداد بود. موکبها با پذیرایی و ارائه خدمات به زائران و عزاداران، در برگزاری این اجتماع بزرگ مردمی مشارکت داشتند.
گستردگی حضور مردم بوانات و زائرانی از مناطق مختلف، این مراسم را به یکی از رویدادهای شاخص مذهبی شهرستان تبدیل کرد، رویدادی مذهبی که ظرفیت بوانات در حوزه گردشگری مذهبی را نیز به نمایش گذاشت.