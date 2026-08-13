به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، شهید عمر دهقان از تبار ایستادگی و مقاومت و از پیشمرگان مسلمان کرد، شنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۵، هنگام کار در مزرعه، هدف حمله گروهک‌های ضدانقلاب قرار گرفت و آسمانی شد. خانواده‌ای داغدار این شهید گرانقدر اگرچه در سوگ عزیزشان اشک می‌ریزند، اما شهادتش را مایه عزت و افتخار و سربلندی کشور می‌دانند. از کوه‌های این دیار تا روستاهایش، رد پای مردانی دیده می‌شود که برای دفاع از خانه و میهن ایستادند. روایت شهید عمر دهقان، تنها روایت یک شهادت نیست؛ روایت نسلی است که امنیت و آرامش مردم را بر آسایش خود ترجیح دادند؛ روحشان شاد ویادشان گرامی