به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح‌اله داودی گفت: از نظر نوسانات دمایی در ۴۸ ساعت آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، تغییراتی در روند دما‌ها مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین صرفه‌جویی در مصرف آب و برق همچنان توصیه می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز تا ۴۸ ساعت آینده جو منطقه نسبتاً آرام است و تنها در مناطق شمالی و شرقی استان پوشش ابر قابل پیش‌بینی است.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان در این مدت در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و تا بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.