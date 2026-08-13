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کارشناس هواشناسی لرستان گفت: دمای هوای استان تا ۴۸ ساعت آینده تغییری نخواهد داشت و هوا همچنان گرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روحاله داودی گفت: از نظر نوسانات دمایی در ۴۸ ساعت آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، تغییراتی در روند دماها مشاهده نمیشود؛ بنابراین صرفهجویی در مصرف آب و برق همچنان توصیه میشود.
وی افزود: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا ۴۸ ساعت آینده جو منطقه نسبتاً آرام است و تنها در مناطق شمالی و شرقی استان پوشش ابر قابل پیشبینی است.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان در این مدت در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش مییابد و تا بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.