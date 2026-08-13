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بازاری پر تب و تاب از محصولات کشاورزی و باغی ، تره بار و اقلام مورد نیاز که سفره خانوادهها را رنگین کرده.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، بازارمهاباد این روزها رنگ و بوی تابستانی گرفته است. بازاری با طعم و رنگهای مختلف میوه که کام مردم را شیرین کرده است. بخشی از میوههای بازار مهاباد محصول تازه و باکیفیت باغهای سرسبز منطقه است. البته با گرم شدن هوا، تقاضا برای میوههای آبدار و خنک هم افزایش یافته است. این میوههای متنوع نه تنها به بازار مهاباد جلوهای خاص بخشیده بلکه کام شهروندان را هم با طعم گوارای تابستان شیرینتر کرده است.