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عملیات زیرسازی و آسفالت معابر و محوطه ۵۴ روستای اردبیل آغاز شده و تا پایان سال تکمیل میشود و آسفالت معابر ۲۵ روستای دیگر که در سال گذشته انجام نشده بود هم با پیگیریها و همکاری فرمانداری در دستور کار قرار گرفتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در بازدید از عملیات آسفالت معابر روستای کرگان بخش مرکزی اردبیل با اعلاماین خبر، گفت: با پیگیری و هماهنگی به عمل آمده و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاری سایر نماینده های حوزه انتخابیه میزان و سطح عملیات آسفالت پیشبینیشده برای این منطقه از پنج هزار به هفت هزار مترمربع افزایش یافته است.
علی نیکزاد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای روستایی، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمانداری، دهیاری و تمام عوامل اجرایی این پروژهها قدردانی کرد و افزود: توسعه روستاها و رفع محرومیت از زیرساختهای آنها با پیگیری مستمر در دستور کار است.
وی همچنین از بررسی ۲۵ مطالبه و مشکل اهالی محدوده شهر هیر خبر داد و گفت: جلسه شورای اداری بخش هیر را با حضور مسئولان محلی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اداری استان تشکیل دادیم و مسائل و مطالبات منطقه در حوزههای گردشگری، آب، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و راهداری مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: رسیدگی به مشکلات راههای ارتباطی، اختصاص قیر و ماشینآلات به شهرداریهای هیر و آراللو، اجرای طرح هادی روستاها و همچنین رفع مشکل برق دربند هیر از جمله موضوعات مطرح و پیگیری شده در این جلسه بود.
نیکزاد تصریح کرد: در مجموع ۲۵ بند از مشکلات و مطالبات منطقه هیر احصا و صورتجلسه و مقرر شد مدیران دستگاههای اجرایی در جلسه بعدی که ۲ ماه آینده برگزار میشود، گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان تحقق مصوبات ارائه کنند.
وی افزود: این قبیل جلسات با هدف پیگیری و ارزیابی روند حل مشکلات و تحقق مطالبات روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه استمرار خواهد داشت.