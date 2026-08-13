مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور از برگزاری مسابقه سراسری «پیام معنویت» با محوریت ۳۲ پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی به اجلاس‌های سراسری نماز خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا ۷ شهریورماه فرصت دارند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد صالحی اظهار کرد: دهه ترویج معارف نماز، فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره نماز است؛ اندیشه‌هایی که در ۳۲ پیام ایشان به اجلاس‌های سراسری نماز، مجموعه‌ای ارزشمند و راهبردی را شکل داده است.

صالحی ادامه داد: اهمیت این ۳۲ پیام در آن است که هر یک، متناسب با شرایط و مسائل جامعه، به بخشی از مسئله نماز پرداخته‌اند؛ از توجه به نسل نوجوان و جوان و نقش خانواده و آموزش و پرورش گرفته تا جایگاه مسجد، نماز جماعت، فرهنگ عمومی و بهره‌گیری از هنر و رسانه در ترویج نماز.

صالحی با اشاره به هدف برگزاری مسابقه «پیام معنویت» اظهار کرد: این مسابقه صرفاً یک رقابت برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها نیست؛ بلکه تلاشی برای ایجاد انگیزه در مخاطبان جهت مراجعه، مطالعه و تأمل در متن این پیام‌هاست. هدف آن است که این مجموعه ارزشمند از فضای آرشیوی خارج شده و بار دیگر در معرض مطالعه و گفت‌وگوی فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: این مسابقه با مشارکت روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور و ستاد‌های اقامه نماز استان‌های خراسان جنوبی، کردستان، کرمان و قزوین برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا شنبه، ۷ شهریور ماه فرصت دارند در آن شرکت کنند.

وی اضافه کرد: برای برگزیدگان این مسابقه ۲۰ جایزه پنج میلیون ریالی و ۲۰۰ بسته اینترنتی یک‌ماهه در نظر گرفته شده است و نتایج مسابقه نیز ۸ شهریورماه، همزمان با میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) اعلام خواهد شد.

صالحی تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه پیام‌ها و شرکت در مسابقه «پیام معنویت» به نشانی اینترنتی سامانه «نماز من» به آدرس App.namazman.ir مراجعه کنند.