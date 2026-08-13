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معابر و کوچههای ۱۲ روستای مهاباد تا پایان امسال آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، طرحهای عمران و آبادانی روستایی در منطقه شتاب گرفته و در این مسیر، کوچهها و معابر روستاهای میره ده و کانی میران مهاباد بهسازی و آسفالت شد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: چهره ۱۲ روستای دیگر نیز تا پایان امسال با اجرای طرحهای عمرانی عوض میشود. سلام ستوده افزود: همچنین معابر و کوچههای روستای پایین دره در بخش مرکزی مهاباد هم با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون تومان، به مساحت ۴ هزار و پانصد متر مربع بزودی آسفالت میشود.
دهیار روستای میره ده گفت: با اجرای این طرح، فصلی جدید در زندگی اهالی این روستا آغاز شده. خسرو حسن نژاد افزود: عملیات زیر سازی و آسفالت ۷ هزار متر مربع از معابر روستای میره ده با اعتبار ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امروز انجام شد. دهیار روستای کانی میران هم میگوید اجرای این طرح در افزایش بهداشت و رفاه عمومی روستاییان نقش موثری دارد. کاوه مولودی اضافه کرد: ۷ هزار و ۹۰۰ متر مربع از کوچهها و معابر روستای کانی میران با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جدول گذاری، زیر سازی و آسفالت شده است.