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با برپایی آئین های سوگواری؛آذربایجان غربی در سالروز شهادت امام رضا(ع) اشک ماتم ریخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی ،مردم مناطق مختلف استان از شب گذشته تا کنون با برپایی دستجات عزاداری در مساجد شهری و روستایی استان و برگزاری آیین های سوگواری در خیابان های اصلی شهر در سوگ شهادت امام رضا (ع) اشک ماتم ریخت.
در روزهای پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، بیرق های سیاه در بسیاری از معابر شهرهای استان و حتی روستاها به ویژه در ارومیه برافراشته شده و علم های سیاه نیز بر سر در منازل دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای شهرها دیده می شود.
هر کوی و برزن ، هر خیابان و معبر در این قطعهای از بهشت ، داغدار غریب توس است؛بساط عزا از صحن و سرا و از پنجرههای مشبک ضریح گسترانیده شده تا دورترین کوچهها و نزدیکترین دل ها.
مراسم مرثیه خوانی در هر گوشه صحن و سرا برپاست. روضه خوانان و نوحه خوانان، مرثیه سرایی میکنند و خطبا در هجر غریبانه اش، ذکر مصیبت میکنند؛ مراسمی ویژه که قرنهاست در حرم مطهر رضوی مرسوم و معمول است.
آری... داغ مشهدالرضا در آخرین روز از ماه صفر، سنگین است و چه مرهمی شفابخشتر از آرامش کوی و حریم قدسی اش.