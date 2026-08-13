به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی ،مردم مناطق مختلف استان از شب گذشته تا کنون با برپایی دستجات عزاداری در مساجد شهری و روستایی استان و برگزاری آیین های سوگواری در خیابان های اصلی شهر در سوگ شهادت امام رضا (ع) اشک ماتم ریخت.

در روزهای پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، بیرق های سیاه در بسیاری از معابر شهرهای استان و حتی روستاها به ویژه در ارومیه برافراشته شده و علم های سیاه نیز بر سر در منازل دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای شهرها دیده می شود.

هر کوی و برزن ، هر خیابان و معبر در این قطعه‌ای از بهشت ، داغدار غریب توس است؛بساط عزا از صحن و سرا و از پنجره‌های مشبک ضریح گسترانیده شده تا دورترین کوچه‌ها و نزدیکترین دل ها.

مراسم مرثیه خوانی در هر گوشه صحن و سرا برپاست. روضه خوانان و نوحه خوانان، مرثیه سرایی می‌کنند و خطبا در هجر غریبانه اش، ذکر مصیبت می‌کنند؛ مراسمی ویژه که قرنهاست در حرم مطهر رضوی مرسوم و معمول است.

آری... داغ مشهدالرضا در آخرین روز از ماه صفر، سنگین است و چه مرهمی شفابخش‌تر از آرامش کوی و حریم قدسی اش.