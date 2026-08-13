تجاوزات مجدد رژیم صهیونیستی به نوار غزه، چندین شهید و زخمی به جا گذاشت.

چندین شهید و زخمی در تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به غزه

چندین شهید و زخمی در تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به مناطق مسکونی، یک خودرو را در نزدیکی «بندر جدید» در محله «الشیخ عجلین» در جنوب غربی شهر غزه هدف قرار داد.

این حمله به شهادت و زخمی شدن تعدادی از ساکنان خودرو منجر شده است.

شهادت مدیر پلیس غزه در حمله صهیونیست‌ها

منابع خبری فلسطین گزارش دادند که «جمال ابوکمیل»، مدیر پلیس استان غزه، در جریان حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودرو در محله «الشیخ عجلین» شهر غزه به شهادت رسیده است.