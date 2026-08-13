به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، عبدالحسین معظم‌فر اظهار داشت: طی تماسی با سامانه ۱۲۵ این سازمان مبنی بر غرق شدن پیرمردی حدوداً ۸۰ ساله در رودخانه دز، بلافاصله گروه غواصی سازمان به محل حادثه واقع در پل قدیم دزفول اعزام و عملیات جست‌و‌جو، گشت‌زنی و غواصی را آغاز کردند

وی افزود: همزمان با آغاز عملیات جست‌و‌جو، هماهنگی‌های لازم از طرف سازمان با فرمانداری ویژه دزفول و مدیریت سد تنظیمی دز به منظور کاهش سطح آب و تسهیل عملیات غواصی و جست‌و‌جو انجام شد

معظم‌فر ادامه داد: پس از گذشت ساعتی، پیکر فرد غرق‌شده در حوالی پل غدیر توسط دونفر از همشهریان رؤیت شد که با هماهنگی انجام‌شده، پیکر وی توسط آمبولانس به آرامستان باغ بهشت منتقل شد

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول می‌گوید: پس از اتمام عملیات، آتش‌نشانان با توجه به افزایش سطح آب رودخانه، به شهروندان حاضر در محل هشدار دادند که از وسط رودخانه به سمت کناره‌ها حرکت کرده و هرچه سریع‌تر از نقاط میانی و عمیق رودخانه فاصله بگیرند.