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رسانه های محلی از وقوع یک انفجار در کارخانه ساخت مهمات در ایتالیا خبر میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تلویزیون الجزیره، یک کارخانه تولید سامانههای پیشران موشکهای پدافند هوایی نزدیک رم پایتخت ایتالیا منفجر شد.
بنابر اعلام رسانه ایتالیایی انسا، رسانههای محلی، روز پنجشنبه از وقوع یک انفجار در یک کارخانهٔ بزرگ مهماتسازی در کولهفرو، در جنوب رم، انفجار و آتشسوزی رخ داده است.
این شرکت مهمات کالیبر متوسط و سنگین برای دفاع زمینی و دریایی و همچنین سوختهای جامد برای پرتابگرهای فضایی تولید میکند.
چندین تیم آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند. رسانهها نقل کردند که شدت انفجار به حدی بود که ساکنان شهرهای همجوار نیز وقوع آن را کاملاً احساس کردند.
همچنین ، پلیس ایتالیا اعلام کرد: این انفجار در کارخانه تولید سیستمهای پیشران موشکهای دفاع هوایی در نزدیکی رم، پایتخت ایتالیا رخ داده است.
اطلاعات بیشتری از نوع و علت حادثه و تلفات احتمالی گزارش نشده است.تصاویری منتسب به این حادثه در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.