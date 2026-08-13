پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی مهاباد با حضور در صدا و سیمای مهاباد، از تلاشهای شبانهروزی فعالان این رسانه در انعکاس رویدادها و خدمات نظام در منطقه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرهنگ رسولیان فرمانده انتظامی مهاباد از تعامل و همکاری صدا و سیمای مهاباد با نیروی انتظامی قدردانی کرد و گفت: صدا وسیمای مهاباد همواره در حوادث و رویدادهای منطقه همراه پلیس بوده و با انعکاس اقدامات انتظامی، در ایجاد آرامش، آگاهیبخشی، پیشگیری از جرایم و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهمی داشته است.
علی عیسی زاده مدیرکل صدا و سیمای مهاباد نیز امنیت و آرامش جامعه را مرهون جانفشانی نیروهای مسلح و انتظامی دانست و گفت: اطلاعرسانی بهموقع، تولید برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی از رسالتهای رسانه ملی در همکاری با نیروی انتظامی است.