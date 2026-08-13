گزارش نهایی بیست‌ و پنجمین سال عملیات خدمت‌ رسانی به زائران پیاده امام رضا (ع) از تشرف ۶۲۴ هزار و ۸۹۳ زائر پیاده به مشهد حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع)، با ارائه گزارش نهایی بیست‌ و پنجمین دوره عملیات خدمت‌ رسانی در مسیرهای پیاده‌ روی مشهد اعلام کرد: ۶۲۴ هزار و ۸۹۳ زائر زائر پیاده به حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند که از این میان، ۴۵ درصد مرد و مابقی را بانوان تشکیل دادند.

حسین رضایی با بیان اینکه ۴۸۲۰ زائر عراقی و ۸۰۰ زائر افغانستانی در میان جمعیت زائران پیاده حضور داشته اند، افزود: مسن‌ ترین زائر پیاده ۸۰ سال و کوچک‌ ترین زائر پیادا دو ماه سن داشته اند،.

وی ادامه داد: ۲۲ واحد خدمت‌ رسانی با بیش از ۳۰ هزار نفر کادر اجرایی، به مدت ۶۰ روز عملیات مستمر را در مسیرهای پیاده‌ روی انجام دادند. در حوزه اسکان، با همکاری آستان قدس، آموزش و پرورش، سازمان حج، تربیت بدنی و شهرداری، تعداد ۳۱۸ محل اسکان با ظرفیت اسکان ۱۱۳ هزار و ۲۶۱ زائر فراهم شد. همچنین سه روز خدمات رایگان رفاهی، درمانی و اسکان در اختیار زائران قرار گرفت.

رضایی اضافه کرد: در راستای تسهیل تردد زائران، ۵۴۴ ایستگاه خدمت‌ رسانی نیز در مسیرهای منتهی به مشهد مستقر شد.

سخنگوی جمعیت زائران پیاده گفت: در حوزه سلامت، همکاری‌ های گسترده‌ ای میان دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، گروه‌ های پزشکی، بیمارستان‌ های خیریه و تیم‌ های درمان صورت گرفت تا نیازهای پزشکی زائران در طول مسیر تأمین شود.

رضایی افزود: در بخش فرهنگی، با همکاری آستان قدس، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اوقاف، حوزه علمیه و مؤسسه نشاط رضوی، اعزام مبلغان به محل‌ های اسکان و ایستگاه‌ های صلواتی انجام شد. این خدمات شامل برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، عزاداری و ارائه بسته‌ های متنوع فرهنگی بوده است.

وی تأکید کرد: این عملیات با مشارکت استان های کشور در حوزه‌ های و با همکاری هماهنگ بخش‌ های حاکمیتی از جمله استانداری خراسان رضوی، فرمانداری مشهد، پلیس، سپاه، بسیج، آتش‌ نشانی، میراث فرهنگی، راه و ترابری، صدا و سیما و سازمان‌های اتوبوسرانی، پایانه‌ ها و راه‌ آهن میسر شد.

رضایی گفت: همچنین نقش رسانه‌ ها در پوشش این ایام برجسته بود؛ از خبرگزاری‌ های رسمی کشور همچون صدا و سیما، ایرنا، تسنیم، فارس، موج، ایسنا و ایکنا تا روزنامه‌ های خراسان و سایر پایگاه‌ های خبری، در ثبت وقایع این سفر معنوی نقش‌ آفرینی کردند.

وی اظهار داشت: در بخش‌ های لجستیکی نیز، واحدهای تدارکات، آی‌ تی، تامین آب و برق، ایمنی، آتش‌ نشانی و واحد جاده‌ ای (با همکاری سازمان اتوبوسرانی و راه‌ آهن) وظایف خود را در تامین منابع و مدیریت بازگشت زائران انجام دادند.