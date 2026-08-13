به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام، مراسم پیاده روی از مسجد تا حرم با حضور بیش از ۴۰ هزار تَن در شهرستان میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب گفت: در مراسم پیاده روی از مسجد تا حرم مردم از مساجد بخش مرکزی و بخش بندزرک از سمت روستای نصیرایی و گورزانگ فاصله ۶ کیلومتری تا امام زاده شاه مرعشی را پیاده روی کردند.

حسین غریب زاده افزود: ۳۰ موکب مردمی در مسیر از زائرین پذیرایی کردند.

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وی گفت: بیش از ۱۵ سال است که این پیاده روی در روز شهادت امام رضا علیه السلام برگزار می‌شود.

نظیر این پیاده روی امروز از دبستان شجره طیبه میناب تا زیارت امام رضا برگزار شد.