به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید پرسپولیس امروز (۲۲ مرداد) در دیداری دوستانه در ورزشگاه درفشی‌فر به مصاف تیم نیروی زمینی رفت. این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان بهادر عبدی به پایان رسید.

ابوالفضل قاسمی و عرشیا شیرمحمدی دو گل پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساندند. این نتیجه در حالی رقم خورد که شاگردان عبدی تیم برتر زمین بودند و حتی داور هم یک پنالتی برای پرسپولیس نگرفت.