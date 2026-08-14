انعقاد بیشاز ۱۶ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی
مدیرکل بنیادمسکن استان بوشهر با بیان اینکه نرخ مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان ۱۸ درصد از میانگین کشوری بیشتر است، از انعقاد بیشاز ۱۶ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند از موفقیتهای چشمگیر بنیاد مسکن استان بوشهر در حوزه بهسازی مسکن روستایی خبر داد و گفت: در همین راستا، در قالب طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تا کنون ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: از این شمار، تا کنون ۱۶ هزار و ۵۷۷ فقره قرارداد تسهیلات بانکی به ارزش ۵.۵ همت در استان منعقد شده است.
وی با اشاره به نقش اساسی پرداخت این تسهیلات در تسریع روند نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی، افزود: خوشبختانه با بهرهگیری از این ظرفیت، نرخ مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۳ درصد معادل ۵۳ هزار و ۵۷۸ واحد ارتقا یافته است که این میزان، ۱۸ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر کسب رتبه نخست کشوری استان در زمینه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در سال گذشته، یادآور شد: این موفقیت مدیون همافزایی و همکاری مؤثر بانکهای عامل استان در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت سکونت روستاییان است.
برومند با بیان اینکه تداوم روند پرداخت تسهیلات بانکی و جذب حداکثری اعتبارات، زمینه ساز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن روستایی خواهد بود، اظهار کرد: تلاش ما این است که ضمن حفظ جایگاه نخست استان، شتاب مقاومسازی واحدهای مسکونی را نیز در سال جاری افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: ارتقای سطح مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از اولویتهای اصلی بنیاد مسکن است تا ضمن کاهش آسیبپذیری روستاها در برابر حوادث طبیعی، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی استان برداشته شود.