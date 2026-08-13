به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مرتضی شیرانی بیان کرد: به دنبال ریزش خط بتنی فرسوده فاضلاب در منطقه کوی سعدی، خیابان شاهد ۲ و بروز پدیده پس‌زدگی، گروه های عملیاتی شبکه فاضلاب بلافاصله به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شده و رفع این معضل را در اولویت قرار دادند.

وی افزود: در این راستا، با اجرای ۱۵ متر شبکه جدید با استفاده از لوله‌های کاروگیت ۸ اینچ و اتصال دو منهول، مسیر جایگزین برای هدایت جریان فاضلاب ایجاد و مشکل موجود به صورت اساسی برطرف شد.

شیرانی با تأکید بر لزوم واکنش سریع به حوادث شبکه فاضلاب، اظهار داشت: همکاران ما در گروه های اتفاقات، حتی در ساعات شب، برای رفع مشکلات و جلوگیری از هرگونه مزاحمت برای شهروندان آماده باش هستند و همواره تلاش میکنیم تا مشکلات شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و مرتفع شود.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا بندرماهشهر تصریح کرد: این عملیات علاوه بر رفع پس‌زدگی فعلی، به بهبود پایدار دفع فاضلاب در محدوده مذکور کمک کرده و خطر بروز مجدد حوادث ناشی از فرسودگی خطوط را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.