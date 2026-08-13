در اجرای چند عملیات همزمان و مشترک پلیسی در خوزستان، ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری، به همراه ۲ هزار و ۶۵۰ فشنگ کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس خوزستان : مأموران انتظامی استان در چند عملیات ضربتی و مشترک، موفق به شناسایی و کشف مقادیری قابل توجه سلاح و مهمات غیرمجاز شدند.

در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد که شامل ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز است.

همچنین مأموران پلیس در این عملیات‌ها ۲ هزار و ۶۵۰ عدد فشنگ مربوط به سلاح‌های کشف‌شده را نیز ضبط کردند.

پلیس خوزستان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، اعلام کرد برخورد با دارندگان و قاچاقچیان سلاح با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گفته پلیس، وجود سلاح‌های غیرمجاز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم خشن از جمله تیراندازی‌های غیرمجاز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های دسته‌جمعی باشد و مقابله با این پدیده نقش مهمی در ارتقای امنیت جامعه دارد.

پلیس خوزستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه نگهداری، خرید و فروش یا قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.