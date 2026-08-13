به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز شهادت هشتمین پیشوای شیعیان جهان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مردم اراک در سوگ امام رئوف اشک ماتم ریختند.

در اراک کاروان غم از میدان شهدا تا امامزاده عبدالله و آمنه خاتون حرکت کرد و دوستداران خاندان عصمت و طهارت به عزاداری پرداختند.

چون که سلطان خراسان لطف‌هایش بی‌حد است

قبله‌ی حاجات ما دائم به سوی مشهد است

عشق ما را می‌کشاند تا درِ این آستان

در دلِ ما این محبت ارث جد اَندر جد است

دور یا نزدیک فرقی نیست بین زائران

با سلام از هر کجا دل، زائرِ این مرقد است