عزاداری دوستداران خاندان عصمت و طهارت؛
حرکت کاروان غم اراکیها در سالروز شهادت امام رضا (ع)
کاروان غم مردم اراک در سالروز شهادت امام رضا (ع) از میدان شهدا تا امامزاده آمنه خاتون را طی کرد.
در اراک کاروان غم از میدان شهدا تا امامزاده عبدالله و آمنه خاتون حرکت کرد و دوستداران خاندان عصمت و طهارت به عزاداری پرداختند.
چون که سلطان خراسان لطفهایش بیحد است
قبلهی حاجات ما دائم به سوی مشهد است
عشق ما را میکشاند تا درِ این آستان
در دلِ ما این محبت ارث جد اَندر جد است
دور یا نزدیک فرقی نیست بین زائران
با سلام از هر کجا دل، زائرِ این مرقد است