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همایش توانمندسازی ارکان مساجد با حضور هیأت امنای مساجد شهرستان حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد گفت: در این همایش که با حضور اساتید حوزههای فرهنگی و مذهبی برگزار شد، مسائل و مشکلات مربوط به مساجد و هیأت امنای مساجد مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری در این همایش با تأکید بر حفظ جایگاه مسجد در جامعه گفت: مسجد پایگاه مهمی برای حل مسائل و مشکلات مردم است و از طرفی میتواند نقش اساسی در تربیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جوانان داشته باشد و ما باید از این ظرفیت به طور کامل و مناسب استفاده کنیم.