مشاور رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی نوشت: پایدارترین راه نظم جدید در منطقه، اجرای ساز و کار هرمز است.

اجرای ساز و کار هرمز، مستقل از تضمین نظامی آمریکاست

اجرای ساز و کار هرمز، مستقل از تضمین نظامی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، در صفحه شخصی خود نوشت:

راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می‌کند.

با اثبات ناتوانی آمریکا از محافظت متحدانش در خلیج فارس، پایدارترین راه نظم جدید در منطقه، اجرای ساز و کار اقتصادی ـ امنیتی هرمز، مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است.