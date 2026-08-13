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طاها نوجوان در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان آسیا در دسته به اضافه ۹۵ کیلوگرم موفق به کسب سه نشان طلا و ثبت رکورد آسیا و جهان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طاها نوجوان در حرکت یکضرب کار خود را با مهار موفق وزنههای ۱۶۵ و ۱۷۰ کیلوگرم آغاز کرد و در سومین تلاش نیز وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را بالای سر برد. او با این رکورد ضمن کسب نشان طلای یکضرب، رکورد آسیا و جهان این رده سنی را نیز به نام خود ثبت کرد.
نماینده ایران در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم موفق به ثبت ۲۱۵ کیلوگرم شد. او در تلاش سوم بار دیگر وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما آن را از دست داد.
با این حال، همان رکورد ۲۱۵ کیلوگرم برای کسب نشان طلای دوضرب کافی بود و طاها نوجوان با ثبت مجموع ۳۹۱ کیلوگرم، طلای مجموع را نیز از آن خود کرد.
این وزنهبردار نوجوان با رکورد ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب، رکورد دوضرب و مجموع جهان را نیز به نام خود ثبت کرد تا یکی از درخشانترین نمایشهای کاروان ایران در این رقابتها را به ثبت برساند.
در همین دسته، پوریا عباسپوریان نیز عملکرد قابل توجهی داشت. او در یکضرب هر سه وزنه ۱۵۸، ۱۶۶ و ۱۷۵ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و به مدال نقره رسید.
عباسپوریان در دوضرب نیز وزنههای ۱۹۵ و ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش سوم روی وزنه ۲۱۴ کیلوگرم موفق نبود. او با مجموع ۳۱۸ کیلوگرم، دو نشان نقره دیگر در دوضرب و مجموع به دست آورد.
سهم ایران در دسته به اضافه ۹۵ کیلوگرم نوجوانان، سه طلای طاها نوجوان و سه نقره پوریا عباسپوریان بود.