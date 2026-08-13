به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسام بدران امروز پنجشنبه گفت که حماس با بسیاری از گروه‌های فلسطینی برای تشکیل یک فراکسیون انتخاباتی همکاری می‌کند که طیف وسیعی از مردم فلسطین را در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد، حماس از یک ماه پیش، دیدار‌ها و تماس‌هایی با گروه‌های مختلف فلسطینی آغاز کرده است. هدف حماس این است که بتواند بزرگترین ائتلاف ملی انتخابات را تشکیل دهد.

بدران در در ادامه گفت: حماس برای آمادگی در انتخابات، کمیته‌هایی را در بالاترین سطوح تشکیل داده است. این جنبش به موفقیت برگزاری انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی توجه دارد.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ژوئن (تیرماه) با صدور فرمانی ریاستی، شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۵) را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در قدس، کرانه باختری و نوار غزه تعیین کرد.

بر اساس این فرمان، ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و نوار غزه برای مشارکت در انتخابات آزاد و مستقیم قانون‌گذاری فراخوانده شده‌اند تا اعضای مجلس قانون‌گذاری فلسطین را در تاریخ تعیین شده انتخاب کنند.

محمود عباس همچنین مصوبه‌ای اصلاحی برای قانون شماره ۱ سال ۲۰۰۷ درباره انتخابات عمومی و اصلاحات آن صادر کرده بود.

بر اساس این مصوبه، شمار اعضای مجلس قانون‌گذاری فلسطین به ۲۰۰ عضو افزایش یافته، حد نصاب لازم برای کسب کرسی‌ها به یک درصد کاهش یافته و حداقل تعداد نامزد‌ها در هر فهرست انتخاباتی از ۱۶ نفر به ۲۰ نامزد افزایش پیدا کرده است.

مجلس قانون‌گذاری فلسطین در سال ۱۹۹۶ بر اساس توافق اسلو و اعلامیه اصول امضا شده میان سازمان آزادی‌بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی تشکیل شد و اعضای آن از سوی شهروندان فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی انتخاب می‌شوند