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مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: حفاظت از محیط زیست رسالتی همگانی است و دستیابی به نتایج پایدار در این زمینه بدون مشارکت موثر مردم و سازمانهای مردمنهاد امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمدجواد اشرفی به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی اظهار کرد: تشکلهای محیط زیستی خوزستان طی سالهای گذشته با حضور مسئولانه در عرصه حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی، فرهنگسازی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، به یکی از سرمایههای ارزشمند اجتماعی استان تبدیل شدهاند.
وی افزود: خوزستان به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، تالابهای ارزشمند، رودخانهها، سواحل و زیستبومهای حساس با چالشهای متعدد محیط زیستی مواجه است و در چنین شرایطی همراهی و مشارکت مردم و تشکلهای محیط زیستی برای حفاظت از این سرمایههای طبیعی ضرورتی انکارناپذیر است.
اشرفی با قدردانی از سالها فعالیت داوطلبانه و مطالبهگری تشکلهای محیط زیستی استان ادامه داد: تلاشها و همراهی این تشکلها در مسیر حفاظت، بهسازی و ارتقای وضعیت محیط زیست خوزستان ارزشمند و شایسته قدردانی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ب تاکید کرد: محیط زیست متعلق به همه مردم است و حفاظت از آن رسالتی همگانی به شمار میرود که با مشارکت جامعه، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، جوامع محلی و بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی میتوان به نتایج پایدار دست یافت.
وی میگوید: ادارهکل محیط زیست خوزستان بر استمرار تعامل و گفتوگو با تشکلهای مردمنهاد و بهرهگیری از ظرفیتهای آنان تاکید دارد و تلاش میشود زمینه برای مشارکت گستردهتر و موثرتر این مجموعهها در حفاظت از طبیعت و ارتقای کیفیت محیط زیست استان فراهم شود.
وی ضمن تبریک روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، از تمامی انجمنها، سمنها، فعالان و کنشگران محیط زیستی استان که با تعهد و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر حفاظت از طبیعت گام برمیدارند، قدردانی کرد.
۲۲ مرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی نامگذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای داوطلب در حل مسائل اجتماعی و کمک به توسعه پایدار.
تشکلهای محیط زیستی نیز با فعالیت در حوزههایی همچون فرهنگسازی، آموزش، مطالبهگری و حفاظت از منابع طبیعی، از ظرفیتهای مهم مشارکت اجتماعی در صیانت از محیط زیست به شمار میروند.