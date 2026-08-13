همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، شبکه تماشا با بازگشت باکس ویژه «سریال باز» بار دیگر فرصتی را برای علاقه‌مندان سریال‌های تلویزیونی فراهم کرده است؛ باکسی که در آن قسمت‌های متوالی یک مجموعه، از نیمه‌شب تا بامداد روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

در نخستین پخش این باکس پس از بازگشت به آنتن، بامداد جمعه ۲۳ مرداد ماه از ساعت ۲۴، سریال ژاپنی «آخرین مبارز سامورایی» محصول سال ۲۰۲۵ روی آنتن خواهد رفت.

این مجموعه در اواخر قرن نوزدهم ژاپن روایت می‌شود؛ جایی که مسابقه‌ای رزمی با جایزه ۱۰۰ هزار ین برگزار می‌شود.

«شوجیرو»، سامورایی‌ای که دخترش را بر اثر بیماری از دست داده و همسرش نیز در آستانه مرگ قرار دارد، برای نجات تنها عضو باقی‌مانده خانواده‌اش وارد رقابتی مرگبار می‌شود.