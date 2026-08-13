به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیامک ابراهیمی افزود: با توجه به افزایش مصرف برق در فصل گرما و شرایط اوج بار شبکه، برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق و متخلفان حوزه انرژی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

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وی گفت: مصرف غیرقانونی برق برای استخراج رمزارز‌ها علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های شبکه برق، موجب ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی برای مشترکان می‌شود.