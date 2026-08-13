یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی در روستا‌های آتان الموت شرقی و صدرآباد بوئین زهرا گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یادواره آقای شهید و شهدای روستای آتان الموت شرقی برگزار شد.

این روستا در دوران هشت سال دفاع مقدس ۱۰ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

فرمانده سپاه استان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهدا جانشان را فدای اقتدار نظام اسلامی کردند و ما باید ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.

سردار رفیعی همچنین با اشاره به اینکه دشمن تخریب و تضعیف تاب آوری مردم را هدف قرار داده است گفت: نیرو‌های مسلح و مردم کاملا آماده هستند و حاضرند تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.

نظیر چنین مراسمی هم در روستای صدرآباد بخش مرکزی بوئین زهرا برگزار شد.

این روستا ۱۶ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.