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رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مردم از نصب فایلهای ناشناس به ویژه با عنوان «عکس یادگاری» خودداری کنند، زیرا زمینه دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی کاربران و سرقت از حساب بانکی آنها را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از اعتماد مردم و تشویق آنها به نصب فایلهای ارسالی آلوده با مضمون «عکس یادگاری رو ببین»، به اطلاعات شخصی کاربران مانند پیامها، مخاطبان و حتی حسابهای بانکی آنها دسترسی پیدا میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان افزود: شهروندان به هیچ عنوان نباید فایلهای ناشناس و مشکوک، بهویژه فایلهایی با پسوند APK و موارد مشابه را دریافت و نصب کنند و لازم است پیش از باز کردن و یا نصب هرگونه فایل دریافتی، از صحت و اعتبار آن مطمئن شوند.
وی گفت: کاربران در صورت دریافت چنین پیامهایی، فوری آنها را حذف و فرستنده را از احتمال هک و یا سوءاستفاده از حساب کاربریش مطلع کنند تا از آلوده شدن شمارههای همراه و گوشی دیگر کاربران جلوگیری شود.