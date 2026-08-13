به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای استان فارس گفت : طرح تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در دستور کار قرار دارد و پس از پایان مراحل قانون گذاری این طرح، این قانون همانند قانون ملی شدن صنعت نفت خواهد بود .

ابراهیم عزیزی افزود: موقعیت ژئوپلتیک بی نظیر ایران، کاستی‌هایی در حوزه قانون گذاری دارد که باید با قانون گذاری هوشمندانه با اقتدار بی نظیر نیرو‌های مسلح همراه شود و بدون شک در آینده به عنوان یک هدیه از سوی مجلس شورای اسلامی به مردم بزرگ ایران تقدیم خواهد شد .

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت مردم در میادین و خیابان‌ها در اجتماعات شبانه به دفعات مطالبه گر تصویب قانون تنگه هرمز بودند که این حرکت مجلس در پاسخ به خواسته‌های به حق آنان است.